Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 24 corridori sono in fuga, tra cui Pidcock e Frigo. Il gruppo principale si trova a circa 45 secondi dal gruppo di testa. A metà corsa, Nicolas Vinokurov ha lanciato un attacco. La gara si sta avvicinando alle salite di Le Saleve e Col de la Croisette, con l’attesa di eventuali scatti decisivi sulla salita di Plateau de Solaison. La classifica generale rimane invariata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.50 Attacco di Nicolas Vinokurov! 15.47 Vedremo se la corsa esploderà già sulla salita Le Saleve – Col de la Croisette oppure se bisognerà attendere l’ultima ascesa, Plateau de Solaison. Sia Pogacar che Vingegaard e Seixas hanno almeno un compagno nella fuga di giornata. 15.44 In testa al gruppo arriva ora la Team Visma Lease a bike. 15.41 70 km all’arrivo 15.38 Il distacco tra la testa della corsa ed il gruppo è di 2? 45? 15.35 I corridori stanno ora affrontando un tratto in leggera salita. Si continuerà con un saliscendi per una ventina di chilometri prima di iniziare Le Saleve – Col de la Croisette (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 24 in fuga, ci sono Pidcock e Frigo! Gruppo a 2? 45?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 14 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sedici uomini all’attacco, ci sono Pidcock e Johannessen. Gruppo a ’20”Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, sedici corridori sono partiti all’attacco, tra cui Pidcock e Johannessen.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 34 in testa, ci sono Pidcock e Germani! Pedersen insegue, gruppo lontanoOggi, nella tappa del Tour de France 2026, 34 ciclisti sono rimasti in testa, tra cui Pidcock e Germani.

Temi più discussi: Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Dodicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Join us for LIVE coverage of the Tour de France 2026 Quindicesima Tappa as Plateau de Solaison tests the GC contenders. Follow our interactive real-time updates, live rider tracking, and up-to-the-minute standings, plus viewing options across Rai 2, Euro… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour De France: tutteQuarto successo di tappa per lo sloveno e Grande Boucle di fatto già finita. Gran prestazione del francese classe 2006, che ora punta al podio ... gazzetta.it

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid trionfa a Belfort, Pidcock vola nella generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima ... oasport.it