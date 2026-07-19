CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro44 Antonelli si porta a 1?9 da Leclerc. 29° giro44 Verstappen sorpassa all’esterno Norris ed è terzo. Si trova a 4?8 da Antonelli. 29° giro44 Intanto Verstappen ha ripreso Norris, che sta disputando una grandissima gara: era partito 13°. 29° giro44 Leclerc ed Antonelli stanno girando sostanzialmente sullo stesso passo. Il gap è di 2?5. 28° giro44 Cosa farà Antonelli? Si accontenterà del 2° posto o proverà ad andare a riprendere Leclerc. Dobbiamo pensare anche ai tanti problemi di affidabilità che ha avuto di recente la Mercedes. Ed un corpo a corpo di certo non rappresenta un toccasana per il motore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: la Ferrari sogna un’altra vittoria! Leclerc al comando con 3? su Antonelli

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