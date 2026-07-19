Quattro persone hanno condiviso come organizzano le cene, utilizzando elementi come ricordi, oggetti, fiori e dettagli curati. Una trasforma una verza in un centrotavola, un’altra cerca tesori nei mercatini di tutto il mondo, una colleziona tessuti antichi e oggetti rari, mentre un’altra costruisce ogni pasto come un’esperienza emozionante. Questi racconti sono stati fatti durante un evento dedicato alla convivialità e alla cura dei dettagli.

C ’è chi trasforma una verza in un centrotavola, chi cerca tesori nei mercatini di tutto il mondo, chi colleziona tessuti antichi e oggetti unici e chi costruisce ogni cena come un’esperienza capace di emozionare. Quattro creativi raccontano il loro modo di interpretare l’arte della tavola: tra ricordi d’infanzia, pezzi vintage, ispirazioni raccolte nei viaggi e dettagli inaspettati, la mise en place diventa un gesto di accoglienza, un esercizio di bellezza e un linguaggio personale che sorprende gli ospiti ben prima dell’arrivo del primo piatto. Dimmi qual è il tuo fiore e ti dirò chi sei X Leggi anche › Tavole estive colorate ed eleganti, 10 mise en place da provare La passione per la mise en place di Aliroska Adams: «Amo sorprendere con creatività». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aliroska Adams, Cecilia Fiorini, Gigi Vezzola, Giuseppe Sperandio raccontano come, tra ricordi, oggetti, fiori e dettagli curati, ogni invito a cena può diventare una esperienza memorabile

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