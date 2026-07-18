A 68 chilometri dall’arrivo, sei corridori sono in testa, con il gruppo principale a circa tre minuti di distanza. Sul tratto finale del Ballon d’Alsace, Richard Carapaz ha interpretato male una curva all’inizio della salita, rischiando di perdere l’equilibrio e coinvolgendo anche il compagno di squadra Ben Healy. La corsa continua con questa fuga e le squadre che cercano di organizzare gli attacchi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.47 Mancano 68 km al traguardo. 15.44 Richard Carapaz interpreta male una curva all’inizio della salita del Ballon d’Alsace e rischia di cadere insieme al compagno di squadra Ben Healy. 15.41 Mads Pedersen (Lidl-Trek) sta lavorando per colmare il gap tra il gruppetto di Pogacar e il gruppo dove ci sono Jonas Vingegaard, Juan Ayuso e Mattias Skjelmose. 15.38 Tadej Pogacar, pilotato da Nils Politt, allunga in discesa insieme agli uomini della Red Bull. 15.35 Aumenta il vantaggio dei battistrada su Arensman: l’olandese paga 48? dalla testa della corsa. 15.32 Si intensifica la pioggia sulla corsa: la discesa diventa insidiosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini al comando, gruppo a 3?. Ora c’è il Ballon d’Alsace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?Durante la tredicesima tappa del Tour de France 2026, è stato segnalato che il ciclista Pogacar potrebbe muoversi sul Ballon d’Alsace.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si infiamma la corsa sul Ballon d’AlsaceDurante la tappa di oggi sul Ballon d’Alsace, un corridore si è staccato dal gruppo principale.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Dodicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 · Tappa 14: Percorso, orari, altimetria 18 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour de France, la 14^ tappa in diretta live: fuga a 7 con CarapazTadej Pogacar ha risposto con una battuta al Principe Alberto di Monaco che, in visita al Tour de France, ha dichiarato che lo sloveno sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza della Vuelta 2026 ... sport.sky.it

Tour De France: tutteLa maxi fuga di 57 corridori regala il successo allo svizzero, ma sorride è anche Pidcock: il britannico recupera 7'30 sulla maglia gialla e sale al quarto posto della classifica generale, con lo slo ... gazzetta.it