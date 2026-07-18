Tappa di oggi del Tour de France 2026 in corso con Pogacar che ha superato il Col du Haag con 20 secondi di vantaggio su Vingegaard e Seixas. La classifica generale vede ancora Pogacar in testa, mentre Evenepoel, Lipowitz e Ayuso sono distanti 54 secondi. La corsa continua con i ciclisti impegnati in salita e scatti lungo il percorso. I tempi dei favoriti si aggiornano in tempo reale, con la competizione ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.32 Evenepoel, Lipowitz e Ayuso hanno un distacco di 54? da Pogacar. 17.30 Isaac Del Toro sta rientrando su Seixas e Vingegaard. 17.28 Pazzesco Pogacar, già 20? su Vingegaard. Non lo prendono più!!! 17.27 Seixas sta per raggiungere Vingegaard. 17.26 Vingegaard paga già 5? dalla maglia gialla e non sembra voler mollare, Seixas prova a riportarsi sul danese. 17.25 Nessuno ha seguito il campione sloveno, che si sta involando verso un altro successo. 17.24 Parte Pogacar! 17.23 Mancano 2 km allo scollinamento, 8 km all’arrivo. 17.22 Il gruppo maglia gialla vede i due battistrada, il vantaggio dei due attaccanti è sceso intorno ai 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar scollina il Col du Haag con 20? su Vingegaard e Seixas

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Tour de France 2026 Stage 14 Preview - Can Tadej Pogacar Defeat Jonas VIngegaard on Le Markstein

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