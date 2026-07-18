LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi-fuga con 1? di vantaggio anche Pidcock davanti!

Una coppia di corridori guida la fuga al Tour de France 2026, con un vantaggio di circa un minuto sul gruppo principale. Ben Healy e Pablo Castrillo sono in testa alla corsa, mentre anche Pidcock si trova davanti, partecipando alla fuga. La corsa continua con un margine ristretto tra i fuggitivi e il gruppo principale, che si mantiene compatto. La tappa è in corso e le squadre stanno gestendo la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.21 Ben Healy e Pablo Castrillo allungano dal maxi gruppo in fuga! C’è una coppia adesso al comando della gara. 14.19 Anche Marco Frigo aveva provato ad entrare nel gruppo di fuga. L’azzurro però non è in ottima forma e si è già rialzato. 14.17 Anche l’azzurro Mattia Cattaneo della Red Bull Bora è presente nel gruppo di testa. 14.15 Altri corridori continuano a riportarsi sul gruppo di testa. Gli ultimi due ad entrare in fuga sono stati Storer e Van Eetvelt 14.13 Per UAE, Visma Lease a Bike e Red Bull Bora, rispettivamente le squadre di Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel (i primi tre della classifica), sarebbe rischiosissimo lasciare andare via una fuga con dentro il quarto della generale 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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