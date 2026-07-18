LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dopo il Ballon d’Alsace il gruppo maglia gialla si avvicina ai battistrada margine sotto i 2?

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, dopo aver superato il Ballon d’Alsace, il gruppo con la maglia gialla si è riavvicinato ai battistrada, riducendo il margine a meno di due minuti. Attualmente, il gruppo resta compatto e si prepara ad affrontare il prossimo tratto, il Col du Schirm, una salita di 3,7 km al 5,3%, non classificata come Gran Premio della Montagna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.33 Gruppo maglia gialla nuovamente compatto. 16.30 La prossima salita che la corsa affronterà è il Col du Schirm (3,7 km al 5,3%), non classificata come GPM. 16.27 Il distacco di Martinez dal gruppo maglia gialla è intorno ai 20?. 16.24 Si crea un buco in discesa nel plotone: staccati Lenny Martinez, Thymen Arensman ed Egan Bernal. 16.21 Il gruppo maglia gialla recupera ancora sui battistrada: gap di 1’48”. 16.18 Mancano 48 km al traguardo. 16.15 Questa l’attuale classifica per la maglia di miglior scalatore: 1?4 PARET-PEINTRE Valentin DAT 43 2?1 POGA?AR Tadej UAD 42 3 – CARAPAZ Richard EFE 38 4?2 VINGEGAARD Jonas TVL 27 5?1 PIDCOCK Tom Q36 18 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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