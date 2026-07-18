LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Carapaz stacca Johannessen gruppo maglia gialla a meno di 1?

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Carapaz ha staccato Johannessen in un tentativo di fuga. Il gruppo con la maglia gialla si trova a meno di un minuto di distanza. A circa 17.10, Valentin Paret-Peintre e Einer Rubio sono stati ripresi dal plotone principale. La corsa prosegue con la classifica generale ancora molto aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.10 Valentin Paret-Peintre e Einer Rubio ripresi dal gruppo maglia gialla. 17.08 A fare l’andatura nel gruppo maglia gialla c’è Sepp Kuss della Visma. 17.07 Carapaz ha saltato Johannessen: ora l’ecuadoregno è solo al comando. 17.06 Johannessen e Carapaz hanno un margine di 58? sul gruppo maglia gialla. 17.05 In difficoltà Tom Pidcock, che è insieme a Davide Piganzoli. Per la maglia gialla è rimasto solo Isaac Del Toro. 17.04 Non sembra brillantissimo Juan Ayuso (Lidl-Trek), davanti c’ Tiesj Benoot della Decathlon. 17.03 Sulle prime rampe del Col du Haag se ne vanno Tobias Halland Johannessen e Richard Carapaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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