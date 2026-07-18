Jordan e Converse riscrivono il back?to?school 2026

Jordan e Converse hanno presentato le nuove collezioni back-to-school 2026, con zaini, felpe, t-shirt e sneakers. I prodotti combinano elementi di sport, lifestyle, heritage streetwear e palette aggiornate.

Jordan e Converse lanciano le nuove collezioni back?to?school 2026: zaini, felpe, t?shirt e sneakers tra sport lifestyle, heritage streetwear e palette aggiornate. Il ritorno a scuola non è solo un cambio di stagione: è un momento di ripartenza, di nuovi ritmi e di look che raccontano chi si è e chi si vuole diventare. Per il back?to?school 2026, due brand iconici come Jordan e Converse propongono collezioni pensate per i ragazzi che cercano stile, comfort e personalità, unendo sport lifestyle e heritage streetwear in un mix che parla la lingua delle nuove generazioni. Il primo protagonista è lo zaino, accessorio funzionale ma anche dichiarazione di stile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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