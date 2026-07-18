Il sarong, copricostume, gonna, cintura e top sono tra i capi più diffusi in questa stagione calda, sia in vacanza che in città. Dall’Oriente all’Europa, il loro utilizzo si sta ampliando, riflettendo un trend di moda che attraversa diverse regioni. La versatilità di questi capi permette di combinarli facilmente con altri pezzi, rendendoli scelte popolari tra chi cerca praticità e stile. La loro diffusione si manifesta attraverso vendite e tendenze sui social media, con un incremento di interesse in molte aree del mondo.

Dall’Oriente all’Europa il passo è breve. O almeno così sembra per il sarong, a giudicare dal successo che sta avendo dappertutto quest’anno. Questo accessorio dall’anima poliedrica e dalla livrea fantasiosa è stato infatti “rubato” alla tradizione di molti paesi asiatici per essere reinterpretato in chiave occidentale e diventare una tendenza fortissima dell’estate 2026. Definirlo in poche parole non è semplice. Ma senza dubbio si può affermare che si è guadagnato il titolo di jolly chic della stagione calda. Perché ha saputo trasformarsi da abito tradizionale in capo multifunzionale e pronto ad adattarsi allo stile di chiunque lo voglia indossare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Copricostume, gonna, cintura e top, aggiunge colore e stile ai look della stagione calda, in vacanza e in città

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