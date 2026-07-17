Bruxelles ha annunciato una revisione dell’Emission Trading System (Ets), il mercato europeo delle emissioni di CO2, con l'obiettivo di aumentare la competitività. La modifica prevede un incremento di emissioni di circa due miliardi di tonnellate di anidride carbonica, secondo gli ambientalisti. La revisione è stata richiesta dopo mesi di pressioni da parte dell’industria e di governi sensibili alle sue esigenze. La proposta modifica le regole del sistema di scambio di quote di emissione.

Dopo mesi di pressioni da parte dell’industria e di governi molto sensibili alle sue richieste, Bruxelles mette mano al cuore del Green Deal presentando l’attesissima revisione dell’ Emission Trading System (Ets), il mercato europeo della CO? che in vent’anni ha dimezzato le emissioni dei settori più inquinanti. La proposta ufficializzata venerdì dalla Commissione di Ursula von der Leyen allenta alcuni dei suoi meccanismi fondamentali e concede più tempo e margini ai settori energivori in una fase in cui la crisi della manifattura europea è sempre più conclamata. In cambio promette di mobilitare fino a 100 miliardi di euro per la decarbonizzazione, nell’evidente e dichiarato tentativo di trasformare l’Ets in una leva di politica industriale e “competitività”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen riscrive il cuore del Green Deal all’insegna della “competitività”. Gli ambientalisti: “Con il nuovo Ets più CO? per 2 miliardi di tonnellate”

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