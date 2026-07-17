La Fifa ha comunicato che la pausa tra il primo e il secondo tempo della finale tra Spagna e Argentina durerà 17 minuti. La decisione è stata trasmessa alle federazioni delle due nazioni, chiudendo le polemiche sulla durata dell’intervallo. La comunicazione ufficiale conferma che la pausa sarà di 17 minuti, senza variazioni rispetto alle norme standard. La scelta ha attirato attenzione sui tempi di attesa tra i due tempi della partita.

La pausa dell’intervallo della finale tra Spagna ed Argentina durerà “solo” 17?. Come scrive il portale argentino El Clarin, la Fifa ha comunicato alle due Federazioni la durata esatta della pausa tra il primo ed il secondo tempo. Un modo per mettere a tacere le polemiche circa una maxi pausa da quasi mezz’ora per lasciar spazio ad un vero e proprio show canoro sullo stile del Super Bowl, il massimo evento sportivo che si disputa negli Stati Uniti. Nulla di tutto ciò, insomma; l’AFA e la Federcalcio spagnola sono state informate del tempo reale dell’intervallo, con tanto di tempi dichiarati esatti tra esibizioni e montaggio del palco per l’esibizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spagna-Argentina, la Fifa spegne le polemiche: l’intervallo durerà “solo” 17?

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