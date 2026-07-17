Il 26 marzo 2023, un ambientalista è stato aggredito e picchiato da un uomo in provincia di Napoli. L’episodio è stato denunciato dal presidente di un'associazione ambientalista, noto per le battaglie contro la cementificazione. La vicenda si è conclusa con una condanna: l’uomo coinvolto è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Il 26 marzo 2023 Claudio d’Esposito, presidente del Wwf in Penisola sorrentina e protagonista di molte battaglie contro la cementificazine del territorio, denunciò di essere stato aggredito e percosso da Salvatore Langellotto. Imprenditore edile, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione a delinquere, quest’ultimo nutriva verso d’Esposito forti rancori legati all’impegno del circolo del Panda per evitare la costruzione di un grande parcheggio in vico III Rota a Sorrento, in un frutteto di proprieà di Dario Bellacosa, ex assessore della Provincia di Salerno. La Edilgreen di Antonio Langellotto, padre di Salvatore, che era il direttore dei lavori, avrebbe voluto realizzare oltre 250 posti auto. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Sorrento, Salvatore Langellotto condannato a 2 anni e 8 mesi per il pestaggio dell'ambientalista Claudio d'Esposito

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Il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso la prima condanna per Salvatore Langellotto, imprenditore edile già in carcere, infliggendogli 2 anni e 8 mesi per violenza e stalking, riducendo significativamente la pena proposta dal PM. Continua la lettura : ift.tt/T x.com

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