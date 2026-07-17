Il margine della fuga principale si avvicina a 5 minuti, mentre gli inseguitori sono a circa 40 secondi. Poco prima delle 15:09, un problema meccanico ha coinvolto un corridore di Cofidis. A meno di 50 km dallo sprint intermedio di Mélisey, la corsa continua con questa situazione in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.09 Problema meccanico per Milan Fretin (Cofidis). 15.06 Mancano meno di 50 km allo sprint intermedio di Mélisey. 15.03 Gli unici due corridori in fuga, oltre a Pidcock, con un ritardo in classifica generale inferiore all’ora sono Brandon Mcnulty, ventitreesimo a 26’01”, e Jordan Jegat, diciannovesimo a 17’56”. 15.00 Aumenta il margine degli attaccanti: plotone a 4’14”. 14.57 Le due squadre con più uomini in fuga sono la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e la Groupama-FDJ United, entrambe con quattro elementi all’interno del gruppo dei battistrada.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sfiora i 5? il margine della maxi-fuga, inseguitori a 40?

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Tour de France 2026 Stage 5 Highlights

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