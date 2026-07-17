Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 si è formata una fuga di trenta-sette corridori, con il gruppo principale che si trova a circa un minuto e diciannove secondi di distanza. Tra i fuggitivi c’è anche un ciclista noto per le sue prestazioni recenti. La situazione di classifica vede il gruppo principale mantenere un distacco contenuto rispetto alla testa della corsa. La tappa prosegue con questa dinamica di fuga e controllo del gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.33 Il margine della testa della corsa sul gruppo è di 1’19”. 14.30 Con la fuga ancora a portata di mano ci sono diversi uomini che stanno provando a evadere dal gruppo per riportarsi sulla testa della corsa. 14.27 Cambio della bici per Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike). 14.24 In testa al plotone ci son gli uomini della Lidl-Trek, una delle poche squadre che non è riuscita a piazzare neanche un elemento nel drappello all’attacco. 14.21 Il margine dei battistrada sul gruppo è di 16?. 14.18 La temperatura sulla corsa è di 28°. 14.15 Questa la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga con trentasette uomini, gruppo intorno al 1?. C’è Pidcock

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sedici uomini all’attacco, ci sono Pidcock e Johannessen. Gruppo a ’20”Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, sedici corridori sono partiti all’attacco, tra cui Pidcock e Johannessen.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga in testa alla corsa, ma il gruppo controllaDurante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga con trentasette uomini, gruppo intorno al 1?. C’è PidcockCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour ... oasport.it

Tour de France, la 13^ tappa in diretta live: maxi-fuga di 37 corridori al comandoOggi la tappa più lunga del Tour de France 2026: sono 205,8 i km della 13^ frazione da Dole a Belfort. A 30 km dall'arrivo la scalata su Ballon d'Alsace, GPM di 1^ categoria. Sarà Pogacar show o ci sa ... sport.sky.it