Una maxi-fuga con oltre venti corridori ha preso il comando della tappa del Tour de France 2026, con il gruppo principale oltre i tre minuti di svantaggio. Le squadre con più uomini in fuga sono la Pinarello e la Q36. La corsa è in pieno svolgimento, con inseguimenti in corso da parte di un gruppo di circa venti corridori. La classifica generale non ha subito variazioni significative fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.57 Le due squadre con più uomini in fuga sono la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e la Groupama-FDJ United, entrambe con quattro elementi all’interno del gruppo dei battistrada. 14.54 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Brandon McNulty e Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Per Strand Hagenes (Team Visma Lease a Bike), Tim van Dijke e Maxim Van Gills (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ben Healy e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Matej Mohori? (Bahrain-Victorious), Kévin... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: decolla la maxi-fuga, gruppo oltre i 3?. In venti all’inseguimento della testa della corsa

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Tour de France 2026 Stage 9 Highlights

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