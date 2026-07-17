Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, cinque ciclisti sono rimasti all’attacco, mentre il gruppo principale ha rallentato, mantenendo un distacco di circa 10 minuti. Le accelerazioni continue del gruppo hanno fatto diminuire la distanza dei fuggitivi, che ora si trovano più vicini al gruppo. La corsa prosegue con i battistrada ancora in fuga, mentre il plotone controlla la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.48 Le continue accelerazioni in gruppo hanno fatto calare il margine dei battistrada: il loro vantaggio si aggira intorno ai 10?. 13.45 In testa al plotone c’è Joshua Tarling (Netcompany INEOS). 13.42 L’azzurro Simone Velasco (XDS Astana Team) prova a rientrare sui fuggitivi. 13.39 Tanti scatti in testa al gruppo ma il vantaggio della testa della corsa rimane invariato. 13.36 Il margine dei battistrada sul gruppo è di 15?. 13.33 Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS), Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) e Alex Kirsch (Cofidis): sono questi i cinque attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini all’attacco, il gruppo controlla a 10?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini all’attacco, gruppo a ’40”A 45 chilometri dallo sprint intermedio di Pouzac, il tedesco di una squadra professionistica è stato ripreso dal gruppo principale.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini all’attacco con 1’30” sul gruppoTre corridori sono in fuga con un vantaggio di un minuto e trenta secondi sul gruppo, che ha ridotto il distacco a un minuto e dodici secondi.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour de France, la 13^ tappa in diretta live: un quintetto al comandoOggi la tappa più lunga del Tour de France 2026: sono 205,8 i km della 13^ frazione da Dole a Belfort. A 30 km dall'arrivo la scalata su Ballon d'Alsace, GPM di 1^ categoria. Sarà Pogacar show o ci sa ... sport.sky.it

Tour de France LIVE | 13ª tappa in diretta Dole-Belfort | Gazzetta.itLa frazione di oggi si presta a una fuga da lontano, improbabili rivoluzioni nella classifica generale. Sul Ballon d’Alsace ci sarà battaglia tra i big di classifica ... gazzetta.it