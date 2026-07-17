LIVE Darderi-Borges 7-6 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | oltre 70? di gioco per l’azzurro per vincere il 1° set

Notizia in breve

Durante il match tra Darderi e Borges all’ATP di Bastad, Darderi ha vinto il primo set con un punteggio di 7-6, dopo aver giocato oltre 70 punti. Nel secondo set, Borges ha preso il comando sul 0-1. Nel corso del game, Borges ha commesso un errore con un lungo dritto, mentre Darderi ha realizzato una vincente. Darderi ha poi iniziato il secondo set con un ace e un altro punto vincente.