LIVE Darderi-Borges 7-6 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | oltre 70? di gioco per l’azzurro per vincere il 1° set
Durante il match tra Darderi e Borges all’ATP di Bastad, Darderi ha vinto il primo set con un punteggio di 7-6, dopo aver giocato oltre 70 punti. Nel secondo set, Borges ha preso il comando sul 0-1. Nel corso del game, Borges ha commesso un errore con un lungo dritto, mentre Darderi ha realizzato una vincente. Darderi ha poi iniziato il secondo set con un ace e un altro punto vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il dritto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Dritto vincente Darderi. 0-1 A trenta riparte Borges, che si è mangiato il primo set altresì sul 4-1 e servizio nel tie break. 40-30 Servizio e benedizione. 30-30 Sbaglia di dritto il portoghese. 30-15 Servizio vincente. Darderi-Borges 7-6(9)! Dritto inside in vincente, seppur non meritatamente conquista il primo set e urla come un matto l’azzurro. Luciano, ci sentiamo di dirti che se queste montagne russe emotive si verificano nel quarto di finale di un ATP 250 di pochissimo conto come il torneo di Bastad, che pur difende, allora forse c’è da lavorare molto su quel fronte. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ATP Bastad 2026 Quarterfinals | Rublev, Borges & More Battle for the Semifinals!
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