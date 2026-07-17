La WWE ha ridotto gli stipendi e offerto contratti meno vantaggiosi ai wrestler. Secondo l’agente Nick LoPiccolo, questa situazione mostra che i wrestler hanno poco potere contrattuale, limitato a un semplice permesso. La presenza della AEW, che potrebbe rappresentare una leva di negoziazione, sembra ormai meno influente rispetto al passato. La dinamica dei contratti si sta modificando, senza che i wrestler abbiano strumenti per opporsi.

Secondo l’agente Nick LoPiccolo, i recenti tagli al roster della WWE e le offerte contrattuali al ribasso stanno mettendo in luce una realtà scomoda per i wrestler professionisti: il potere contrattuale generato dalla presenza della AEW potrebbe essere ormai in declino. Recentemente, LoPiccolo ha commentato sui social il calo del valore di TKO Group Holdings e il cambiamento nella strategia economica della WWE. Sebbene TKO abbia perso circa 7,5 miliardi di dollari di capitalizzazione rispetto al picco raggiunto a marzo, l’agente non ritiene che la società stia cercando di recuperare quella perdita semplicemente riducendo gli stipendi dei wrestler o aumentando il numero di house show: “Non credo che i tagli agli stipendi siano un disperato tentativo di recuperare i 7,5 miliardi di dollari cancellati dalla valutazione massima di TKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La WWE taglia gli stipendi, LoPiccolo sul futuro dei wrestler: “Non avete potere, avete solo un permesso”

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