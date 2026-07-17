Entro l’estate si chiude la riqualificazione energetica di 163 edifici pubblici | emissioni di CO? dimezzate

Entro l’estate terminerà la riqualificazione di 163 edifici pubblici, con una riduzione del 50% delle emissioni di CO2. La fase finale dei lavori riguarda gli interventi di efficientamento energetico realizzati dal Comune in collaborazione con A2A Calore e Servizi. L’intervento ha coinvolto edifici pubblici di diverse categorie, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. La conclusione dei lavori è prevista per i prossimi mesi.

Bergamo. È entrata nella fase conclusiva la maxi operazione di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale realizzata dal Comune insieme ad A2A Calore e Servizi. Entro la fine dell’estate saranno completati gli ultimi interventi previsti dal Contratto di Prestazione Energetica (EPC), sottoscritto nel maggio 2024, che ha interessato complessivamente 163 edifici pubblici tra scuole, uffici, impianti sportivi e strutture culturali. L’investimento supera i 36,8 milioni di euro (Iva compresa) e rientra in un contratto decennale che comprende non solo la riqualificazione degli immobili, ma anche la gestione e manutenzione degli impianti, la fornitura dell’energia e il monitoraggio digitale dei consumi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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