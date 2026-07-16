LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veirstroffer in testa alla corsa gruppo a 40?

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Veirstroffer ha preso il comando della corsa, con il gruppo che si trova a circa 40 secondi di distanza. In questa fase, si nota un certo nervosismo tra i ciclisti, mentre molte squadre dei favoriti si stanno spostando in avanti per prendere posizione. La corsa è ancora in pieno svolgimento e la situazione resta molto fluida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 16.31 C’è del nervosismo in gruppo, molte squadre dei big si stanno portando davanti. Adesso i corridori affronteranno qualche strappo prima del GPM, con strade non larghissime. 16.28 Il rischio per il gruppo potrebbe essere quello di riprendere troppo presto Veirstroffer e aprire nuove porte ad altri attaccanti. 16.25 Costiou viene ripreso dal gruppo. 16.22 Rilancia ancora Veirstroffer, che questa volta rimane da solo al comando delle operazioni. 16.19 Temperatura media odierna di 30°C, oggi i corridori stanno trovando meno caldo rispetto ai giorni precedenti. 16.16 Il gruppo ha 40? di svantaggio dalla coppia di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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