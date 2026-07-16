LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | una coppia al comando gruppo a 40?

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, una coppia si trova al comando della corsa, mentre il gruppo principale procede a circa 40 secondi di distanza. La temperatura media della giornata è di 30°C, meno elevata rispetto ai giorni precedenti, influenzando forse le condizioni di gara. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano il percorso in un clima più mite, con aggiornamenti e classifiche in tempo reale disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 16.19 Temperatura media odierna di 30°C, oggi i corridori stanno trovando meno caldo rispetto ai giorni precedenti. 16.16 Il gruppo ha 40? di svantaggio dalla coppia di testa. 16.13 Ripresi Caruso e Vercher, rimangono davanti Veirstroffer e Costiou. 16.10 60 km al termine della frazione. 16.08 Allungo di Veirstroffer, non rispondono Vercher e Caruso. 16.05 Ecco i quattro corridori al comando: Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama) e Matteo Vercher (Total Energies). 16.02 Restano da affrontare 540 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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