L’Argentina ha vinto la semifinale del Mondiale 2026 contro l’Inghilterra con il risultato di 2-1, raggiungendo la finale. La partita si è conclusa il 15 luglio negli Stati Uniti. Lautaro Martinez ha segnato al 92° minuto. La squadra sudamericana ha superato la fase eliminatoria e si prepara a disputare la finale del torneo.

Argentina rimonta l’Inghilterra e vola in finale del Mondiale 2026. ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il 15 luglio 2026, l’Argentina ha dimostrato la sua grandezza calcistica, rimontando l’Inghilterra per 2-1 nella semifinale della FIFA World Cup. Questo trionfo ha permesso all’Albiceleste di conquistare un posto nella finale contro la Spagna, prevista per domenica. La partita, giocata allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta, è iniziata con un’alta tensione tra le due squadre. I primi 45 minuti sono stati caratterizzati da un gioco fisico e dalla scarsità di occasioni da gol. L’Inghilterra ha cercato di imporre il proprio gioco, avvicinandosi alla porta argentina, ma il portiere Emiliano Martinez ha mantenuto un’ottima prestazione, bloccando ogni tentativo britannico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lautaro colpisce al 92?: l’Argentina raggiunge la Spagna in finale.

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