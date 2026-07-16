L’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro ma tra 100 e 150?

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini, entrata in vigore dal 16 luglio, costa tra 100 e 150 euro con la formula Rc auto. Fino a ora si stimava un costo di circa 30 euro, ma i prezzi effettivi sono più elevati. Questa copertura è richiesta per legge.

L’assicurazione di un monopattino non costa 30 euro ma “tra 100 e 150 euro” con la formula Rc auto, obbligatoria per legge dal 16 luglio (www.quotidiano.net) Questa almeno è la tariffa di Unipol. Daniela D’Agostino, chief Property & Casualty Officer di un colosso che conta 8,1 milioni di clienti. L’argomento ormai con il passare dei giorni pareva transitato dalla categoria mobilità a quella dei gialli. I chiarimenti arrivano dopo che per molte settimane sono state rilanciate sul web cifre molto più basse, che oscillano fra i 30 e i 55 euro. Costi più verosimili per una generica polizza Rc capofamiglia. “Si tratta di un costo medio, intorno ai 90 euro netti, che superano i 100 con le tasse e possono arrivare ai 150 con le variabili dell’età e della zona di residenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Monopattini: Targa e Assicurazione obbligatorie! | Quanto costa e cosa rischi | In poche banane

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