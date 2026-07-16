Durante i lavori di ampliamento di un pastificio a Gragnano, sotto il sito sono state trovate 82 tombe e quasi mille reperti di una necropoli preromana. La scoperta riguarda una necropoli arcaica di grande valore scientifico. La zona è stata sottoposta a sequestro e i reperti sono stati affidati alle autorità competenti per gli accertamenti. La scoperta è stata fatta durante i lavori di ristrutturazione del pastificio.

Una necropoli arcaica, di eccezionale valore scientifico, è stata scoperta durante i lavoro di ampliamento del pastificio Garofalo a Gragnano, nel Napoletano. Un rilevamento di portata straordinaria che restituisce nuova luce alle origini antiche di una zona da sempre vocata alla produzione di pasta (e non solo), al commercio, agli scambi. Al termine di due anni di scavi sono state rinvenute ottantadue tombe preromane di donne, uomini e bambini con i corredi funerari in eccezionale stato di conservazione. La necropoli rappresenta una scoperta di particolare importanza per la conoscenza del territorio e delle comunità che lo abitavano nella prima metà del VI secolo avanti Cristo: quasi mille i reperti rinvenuti, testimonianza di una civiltà aristocratica di quasi tremila anni fa. 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Gragnano, una necropoli preromana emerge sotto un pastificio: portate alla luce 82 tombe e quasi mille reperti

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