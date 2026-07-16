Assente per non morire l’Asl gli taglia lo stipendio | Doveva organizzarsi meglio
Un dipendente pubblico non si è presentato al lavoro per motivi di salute ed è stato sospeso con decurtazione dello stipendio dall’azienda sanitaria locale. La decisione è stata motivata con l’argomento che avrebbe dovuto organizzarsi diversamente per evitare assenze. La persona si trovava in malattia e non ha preso parte alle attività lavorative, che sono state giudicate non adeguate alla sua condizione. La sospensione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulla durata.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Arezzo – Non si presentava al lavoro perché impegnato in una delle attività meno produttive previste dalla pubblica amministrazione: cercare di restare vivo. Per questo motivo l’Asl Toscana Sud Est aveva deciso di tagliare lo stipendio a un proprio dipendente di 57 anni, tetraplegico, assunto dal 2005 come assistente amministrativo. Una scelta amministrativamente coraggiosa, umanamente fantasiosa e, secondo il Tribunale di Arezzo, pure illegittima. Il lavoratore, residente a Cortona, aveva dovuto assentarsi a più riprese a partire dal giugno 2024 per ricoveri, operazioni e terapie strettamente collegate alla propria grave disabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it
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Mi chiamo Daniela, ho 44 anni e venerdì scorso stavo per morire. Nella mia cucina, bevendo un normalissimo bicchiere d'acqua. L'acqua mi è andata di traverso. Una cosa stupida, banale. Ma ho iniziato a tossire in modo convulso. L'aria non entrava. Mi sono facebook