Assente per non morire l’Asl gli taglia lo stipendio | Doveva organizzarsi meglio

Notizia in breve

Un dipendente pubblico non si è presentato al lavoro per motivi di salute ed è stato sospeso con decurtazione dello stipendio dall’azienda sanitaria locale. La decisione è stata motivata con l’argomento che avrebbe dovuto organizzarsi diversamente per evitare assenze. La persona si trovava in malattia e non ha preso parte alle attività lavorative, che sono state giudicate non adeguate alla sua condizione. La sospensione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulla durata.