Argentina in finale ai Mondiali 2026 | Lautaro Martinez stende l’Inghilterra al 92?

Da lanotiziagiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 nella semifinale del Mondiale 2026 disputata ad Atlanta, conquistando così un posto in finale. Dopo aver subito il gol iniziale, la squadra sudamericana ha pareggiato con un tiro al 90’ e ha trovato il gol decisivo al 92’ grazie a Lautaro Martinez. La finale si giocherà domenica 19 luglio contro la Spagna.

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L’Argentina, campione del mondo in carica, è pronta a difendere il titolo. Nella notte di Atlanta, la Seleccion di Lionel Scaloni ha completato una rimonta da brividi contro l’Inghilterra, imponendosi 2-1 nella seconda semifinale del Mondiale 2026 e staccando il pass per la finalissima di domenica 19 luglio, dove ad attenderla ci sarà la Spagna. Una partita decisa nel finale. Al Mercedes-Benz Stadium la gara si sblocca al 55? con il gol di Anthony Gordon, che sfrutta un cross perfetto di Rogers per portare avanti i Tre Leoni. Sembra il preludio a un’impresa inglese, ma l’Argentina non si arrende: dopo un assedio durato tutto il secondo tempo, all’85’ Enzo Fernandez trova il pareggio con un destro dal limite dell’area, servito da Messi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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