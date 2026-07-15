treni giorni di passione i lavori tagliano le corse

Da venerdì a domenica, la linea ferroviaria tra Lecco, Calolziocorte e Carnate sarà soggetta a lavori di manutenzione programmata da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Le operazioni comportano modifiche significative alle corse dei treni, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori della zona. La circolazione sarà limitata e alcune tratte potrebbero essere sospese o sostituite con servizi alternativi. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

Fine settimana di disagi per pendolari e viaggiatori brianzoli. Da venerdì a domenica la linea ferroviaria tra Lecco, Calolziocorte e Carnate sarà interessata da lavori di manutenzione programmata da parte di Rete Ferroviaria Italiana con pesanti modifiche alla circolazione dei treni. L’intervento comporterà la soppressione di diversi collegamenti regionali e suburbani, che saranno sostituiti da autobus lungo le tratte di cantiere. Tra i convogli cancellati i Regio Express (RE) Tirano-Colico-Sondrio-Lecco-Monza-Milano, i regionali 10198 e 10199 della linea Milano-Chiavenna, oltre ai treni della Lecco-Colico-Sondrio e della Milano Porta Garibaldi-Lecco-Colico-Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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