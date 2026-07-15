LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi con 1? di vantaggio si prospetta la volata

Un gruppo di fuggitivi ha mantenuto circa un secondo di vantaggio nel corso della tappa odierna del Tour de France 2026. La corsa sembra indirizzata verso una volata, con i ciclisti che si avvicinano all’arrivo. In questa fase, anche il ciclista dell’olandese Picic PostNL, Van den Broek, si è unito ai fuggitivi, mostrando buona condizione. La classifica generale rimane invariata, mentre la corsa si avvicina alla fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.45 Adesso si è portata davanti anche la Picic PostNL di Van den Broek, probabilmente l’olandese si sente bene quest’oggi. 16.42 Zimmermann è il corridore che ha avuto la peggio nella caduta, il corridore della Lotto è comunque riuscito a risalire in bici. 16.40 Caduta in gruppo, con Zimmermann e O’Connor a terra, coinvolti anche due corridori della Visma e uno della Caja Rural. 16.39 Adesso la strada tenderà leggermente a scendere fino al traguardo. 16.36 Alaphilippe viene ripreso dal gruppo, in cui ora si è messa anche la Decathlon a tirare. 16.33 Anthon Charmig si prende il punto del GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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