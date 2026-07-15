LIVE Sonego-Collignon 6-7 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | l’azzurro evapora nel tie-break dopo 80? di gioco e due set point non sfruttati

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match tra Sonego e Collignon, l'azzurro ha perso il primo set 6-7 dopo aver avuto due set point non sfruttati nel tie-break, che si è concluso con il punteggio di 6-7. Dopo aver vinto il primo game, Sonego ha subito un parziale di 1-6 nel secondo set, con l'avversario che ha concluso con un ace, ottenendo due palle set. Nel terzo set, una palla corta e un passante di rovescio diagonale hanno contribuito a portare Collignon in vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Prima vincente Sonego. 1-6 Terzo ace e vagonata di palle set. 1-5 Palla corta, passante di rovescio diagonale. 1-4 Cattivo rimbalzo, l’azzurro sbaglia il dritto dopo la battuta lamentandosi delle buche. Doppio mini break Collignon. 1-3 Gratuito di rovescio Sonego. Neanche a rete in pratica. 1-2 Ace. 1-1 Lunga la risposta sulla seconda con il rovescio. 1-0 Guizzo vincente di volo Sonego. 6-6 Superata l’ora di gioco. TIE-BREAK! 40-30 Servizio e benedizione. 30-30 Doppio fallo, un altro: quinto. 30-15 Lungo il rovescio. 15-15 Due dritti pesanti di Collignon a punire la remissività dell’azzurro. 0-15 La risposta di dritto di Sonego è a segno! 6-5 Ancora la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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