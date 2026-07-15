LIVE Sonego-Collignon 6-7 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | l’azzurro evapora nel tie-break dopo 80? di gioco e due set point non sfruttati

Notizia in breve

Nel match tra Sonego e Collignon, l'azzurro ha perso il primo set 6-7 dopo aver avuto due set point non sfruttati nel tie-break, che si è concluso con il punteggio di 6-7. Dopo aver vinto il primo game, Sonego ha subito un parziale di 1-6 nel secondo set, con l'avversario che ha concluso con un ace, ottenendo due palle set. Nel terzo set, una palla corta e un passante di rovescio diagonale hanno contribuito a portare Collignon in vantaggio.