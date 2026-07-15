Lautaro Martinez segna al 92° minuto e dà la vittoria all'Argentina contro l'Inghilterra, con il punteggio di 2-1. La squadra sudamericana rimonta nella ripresa dopo il gol di Gordon. Enzo Fernandez aveva pareggiato prima, portando l'Argentina a qualificarsi per la finale contro la Spagna. La partita si è conclusa con l'Albiceleste che si prepara a disputare il secondo titolo consecutivo. La finale si giocherà domenica.

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Argentina rimonta l'Inghilterra, vince 2-1 e raggiunge la Spagna in finale al Mondiale. Succede tutto nella ripresa: alla rete di Gordon rispondono, nel finale, Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che portano l'Albiceleste a giocarsi il secondo titolo di fila nella partita di domenica. Partita che comincia ad alta tensione, con pochi spunti e tanti contrasti a spezzare il gioco. Con il passare dei minuti emerge l'Inghilterra, avvicinandosi sempre più alla porta di Martinez, che però non corre pericoli. Dopo il cooling break cerca di prendere campo anche l'Argentina, ma per Messi e compagni appare complicato avvicinarsi alla porta di Pickford. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lautaro affonda l'Inghilterra al 92?, l'Argentina raggiunge la Spagna in finale

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