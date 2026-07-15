L’attaccante ha già esaurito le scorte di un suo peluche a tema, venduto fino all’ultimo pezzo. Ora si punta su un orologio particolare, che ha attirato l’attenzione tra i fan. Nonostante non abbia vinto la Coppa del Mondo, il giocatore si distingue per accessori e abitudini eccentriche che hanno catturato l’interesse del pubblico. La sua popolarità si manifesta anche attraverso oggetti di merchandising che si esauriscono rapidamente.

Erling Haaland non ha vinto la Coppa del Mondo, eppure, a ben guardare, l’ha vinta comunque. Il centravanti norvegese ha conquistato l’America con ogni sua abitudine stravagante, ogni accessorio improbabile che spunta da dietro la sua coda di cavallo. Un gioco surreale su Snapchat. L’amicizia adorabile con Jude Bellingham. Una collezione di borse Hermès sorprendentemente sofisticata. E, naturalmente, il procione imbalsamato con una bottiglia di whisky in mano che ha portato con sé quando il suo volo è atterrato a Oslo dopo l'eliminazione dai Mondiali di Calcio 2026. A questo punto, dovremmo accettare la realtà: più che Gentleman’s Quarterly, siamo diventati Haaland Hourly. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Erling Haaland ha già mandato sold?out il suo procione di peluche, ora bisogna puntare sul suo orologio

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Erling haaland funny football match

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