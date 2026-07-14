La campagna Autunno-Inverno 202627 di Gianni Chiarini Firenze si ispira alla Wunderkammer medicea, reinterpretandola in chiave moderna. La nuova collezione viene presentata attraverso immagini che richiamano un ambiente ricco di oggetti e dettagli, situato nel centro di Firenze. La campagna mette in scena un’atmosfera di meraviglia e scoperta, con ambientazioni che evocano un luogo storico e affascinante, dove il passato si fonde con il presente.

La nuova campagna AutunnoInverno 2026?27 di Gianni Chiarini Firenze reinterpreta la Wunderkammer medicea in chiave contemporanea. C’è un luogo, nel cuore di Firenze, dove la meraviglia non ha mai smesso di abitare. Un luogo che custodisce segreti, suggestioni, memorie preziose. Da questa immaginazione nasce la campagna ADV AutunnoInverno 2026?27 di Gianni Chiarini Firenze, un percorso visivo che trasforma la collezione in una Wunderkammer contemporanea, ispirata allo spirito visionario di Francesco I de’ Medici e alla sua celebre Tribuna degli Uffizi, simbolo assoluto di collezionismo e stupore. La campagna prende vita in una villa moderna che diventa essa stessa una camera delle meraviglie: ambienti sospesi tra realtà e immaginazione, carte da parati evocative, reperti immaginari che dialogano con le borse come fossero oggetti rari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Gianni Chiarini Firenze presenta la campagna A/I 2026?27

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