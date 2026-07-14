Forza Italia la battaglia silenziosa | imprese consenso e la corsa verso le elezioni

All'interno di un partito di centrodestra, si parla di una sorta di legge non scritta: le cariche vengono assegnate attraverso relazioni e accordi informali. Secondo alcuni membri, la strategia più rilevante per le prossime elezioni del 2027 riguarda il rafforzamento delle relazioni tra i membri e con gli alleati, piuttosto che le procedure ufficiali. La competizione interna si svolge anche in modo silenzioso, concentrandosi sulla conquista di consenso e influenze.

Nei partiti c'è una legge che non compare in nessuno statuto: le cariche si assegnano, le relazioni si conquistano. Ed è proprio sulle relazioni che, raccontano nei corridoi azzurri, sarebbe già iniziata la partita più importante in vista delle elezioni del 2027. Nessuna resa dei conti, nessuna dichiarazione roboante. Solo un lento, metodico lavoro di presidio del territorio, dei mondi produttivi e delle reti che contano. È dentro questo schema che molti leggono il caso della Consulta per lo Sviluppo delle Imprese e delle Associazioni della Lombardia di Forza Italia, guidata dall'imprenditore Domenico Piccolo. Doveva essere una vetrina del dialogo con imprese, professionisti e categorie economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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