Tadej Pogacar ha attaccato a un chilometro dalla vetta del Col de Pertus, riprendendo Carapaz e prendendo il comando negli ultimi 20 chilometri della decima tappa del Tour de France 2026. La salita, lunga 4,5 km con pendenza media dell’8,3%, è stata il punto decisivo. Vingegaard si trova a quasi 4 minuti di distanza. La classifica generale si modifica in vista delle prossime tappe.

Tadej Pogacar ha attaccato quando mancava un chilometro alla vetta del Col de Pertus (4,5 km all’8,3% di pendenza media), azionando il suo proverbiale motore muscolare, andando a riprendere l’ecuadoriano Richard Carapaz e dettando legge negli ultimi venti chilometri verso il traguardo di Le Lioran. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la seconda affermazione in questa edizione del Tour de France dopo lo show inscenato giovedì scorso sul Tourmalet, dimostrando ancora una volta tutta la sua superiorità. L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha alzato le braccia al cielo, impartendo una nuova lezione di ciclismo all’intera concorrenza e dettando legge nel sempre sentito giorno di Festa Nazionale in Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, decima tappa: Pogacar divora il Massiccio Centrale, Vingegaard a quasi 4?!

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Tour de France 2026: Pogaar DEVASTA Vingegaard | Tour finito

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