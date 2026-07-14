Brescia non ha raggiunto la finale per il titolo di Capitale Verde europea, rimanendo esclusa per il secondo anno consecutivo. La città sperava di ottenere il riconoscimento nel 2028, ma nessuna città italiana è tra le cinque finaliste. L’annuncio è stato comunicato dopo la selezione ufficiale, che ha visto altre città europee avanzare nel processo di candidatura. La decisione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Capitale Verde europea: Brescia esclusa per la seconda volta. La Leonessa puntava al riconoscimento per il 2028, ma l’esito è stato identico a quello per il 2026 quando la Commissione europea, incaricata di effettuare la selezione tra le città candidate, aveva invitato la città ad assumere impegni di medio e lungo termine più incisivi per la qualità ambientale. In «gara» come finalisti per il titolo di Capitale Verde europea 2028 sono rimasti Aalborg (Danimarca), Bielsko-Biala (Polonia), Košice (Slovacchia), Saragozza (Spagna) e Porto (Portogallo), mentre i finalisti per il Premio Foglia Verde europea 2028 sono Benidorm (Spagna), Chiclana de la Frontera (Spagna) ed Estarreja (Portogallo). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Capitale verde europea, Brescia ancora fuori: «Nessuna città italiana tra le cinque finaliste, ci riproveremo nel 2028»

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