Vela il futuro del Nacra 17 italiano è in buone mani Figlia di Granara Sedmak ai piedi del podio europeo

Notizia in breve

Il futuro del Nacra 17 italiano sembra promettente, con un equipaggio guidato da Granara e Sedmak che si è posizionato ai piedi del podio ai campionati europei. Durante la competizione, le principali nazionali non hanno partecipato, poiché gli equipaggi di punta sono assenti per la selezione olimpica. La regata ha visto anche la partecipazione di altri equipaggi italiani, senza coinvolgere le figure più attese.