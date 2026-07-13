Vela il futuro del Nacra 17 italiano è in buone mani Figlia di Granara Sedmak ai piedi del podio europeo
Il futuro del Nacra 17 italiano sembra promettente, con un equipaggio guidato da Granara e Sedmak che si è posizionato ai piedi del podio ai campionati europei. Durante la competizione, le principali nazionali non hanno partecipato, poiché gli equipaggi di punta sono assenti per la selezione olimpica. La regata ha visto anche la partecipazione di altri equipaggi italiani, senza coinvolgere le figure più attese.
In assenza dei due equipaggi azzurri di punta (Ruggero TitaCaterina Banti e Gianluigi UgoliniMaria Giubilei) che si contenderanno la selezione interna per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, l’Italia ha saputo raccogliere comunque un risultato di prestigio in occasione dei Campionati Europei Open 2026 di Nacra 17 grazie a Federico Figlia di Granara e Caterina Sedmak. Una coppia giovane – nata peraltro solo all’inizio della passata stagione – ma già capace di togliersi diverse soddisfazioni nell’arco di un anno e mezzo aggiudicandosi un bronzo mondiale U24 e vincendo gli Europei di categoria dimostrando nel frattempo di poter competere ad alto livello anche nella flotta senior contro i migliori equipaggi al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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