Usa-Iran l’escalation a Hormuz torna a mettere pressione sui mercati energetici

Da panorama.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tensione tra Usa e Iran si intensifica a Hormuz, con il ripristino del blocco iraniano annunciato dal presidente americano. La misura riguarda il divieto di ingresso e uscita per navi e clienti iraniani. L’annuncio è stato comunicato tramite social nel pomeriggio e ha riacceso le preoccupazioni sui mercati energetici. La regione resta sotto osservazione, mentre le autorità monitorano gli sviluppi.

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La tensione torna pericolosamente a salire a Hormuz. Nel pomeriggio di oggi il Presidente americano Donald Trump ha annunciato via social il ripristino del «blocco iraniano, così denominato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell’Iran di entrare o uscire. Tutti gli altri paesi potranno usufruire dello Stretto in modo equo e libero». «Gli Stati Uniti saranno, d’ora in poi, conosciuti come ‘il custode dello Stretto di Hormuz’, ma in quanto tali, e per una questione di equità, riceveranno un rimborso pari al 20% su tutte le merci spedite», ha continuato il tycoon. La lotta per il controllo del traffico a Hormuz. Già tra sabato e domenica lo scontro si era ulteriormente inasprito. 🔗 Leggi su Panorama.it

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