Tour top e flop dopo 9 tappe | Pogacar imprendibile mago Merlier mentre Vingegaard

Il campione sloveno è a caccia del record dei record: il quinto Tour de France, traguardo che gli permetterebbe di raggiungere Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain nell'albo d'oro. Dopo aver chiuso al terzo posto la cronometro inaugurale di Barcellona, vinta dal rivale Jonas Vingegaard davanti anche a Filippo Ganna, Pogacar ha lasciato il successo sul Montjuic al compagno Isaac Del Toro, prima di prendere definitivamente in mano la corsa. Ha conquistato la vittoria a Les Angles con un attacco irresistibile e ha poi firmato il capolavoro nella tappa con arrivo a Gavarnie, passando all'attacco già sul Tourmalet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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La FORMULA 2 è tornata! Chi sono stati i TOP e FLOP di MIAMI

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