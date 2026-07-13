Tour top e flop dopo 9 tappe | Pogacar imprendibile mago Merlier mentre Vingegaard

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo nove tappe del Tour de France, Pogacar si conferma leader incontrastato, avvicinandosi al record di cinque vittorie, condiviso con leggende del ciclismo. Merlier ha dominato le volate, mentre Vingegaard fatica a tenere il passo dei favoriti. La corsa prosegue con il campione sloveno che mira a eguagliare i grandi nomi della storia del giro, senza ancora cedere il passo. I risultati delle tappe evidenziano una classifica ancora molto aperta.

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Il campione sloveno è a caccia del record dei record: il quinto Tour de France, traguardo che gli permetterebbe di raggiungere Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain nell'albo d'oro. Dopo aver chiuso al terzo posto la cronometro inaugurale di Barcellona, vinta dal rivale Jonas Vingegaard davanti anche a Filippo Ganna, Pogacar ha lasciato il successo sul Montjuic al compagno Isaac Del Toro, prima di prendere definitivamente in mano la corsa. Ha conquistato la vittoria a Les Angles con un attacco irresistibile e ha poi firmato il capolavoro nella tappa con arrivo a Gavarnie, passando all'attacco già sul Tourmalet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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