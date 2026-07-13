La Francia che domani sfida la Spagna in semifinale della Coppa del Mondo include molti giocatori del Psg, con caratteristiche di tocco, pressing e abilità nei rigori. La formazione presenta un mix di elementi che riflettono lo stile del club parigino, evidenziando una strategia basata su pressing alto e tecniche di controllo palla. La presenza di diversi atleti legati al Psg influenza la composizione e la dinamica della squadra francese in questa fase del torneo.

E' una Francia dal tocco parigino quella che domani affronta la Spagna in semifinale della coppa del Mondo. E non solo per la solida colonia di giocatori del Psg, ma anche per una serie di spunti che c.t. Deschamps ha preso dai doppi campioni d'Europa, con l'obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale di una rosa di alta qualità che quando va in campo ricorda molto anche lo stile aggressivo e collettivo della squadra allenata da Luis Enrique. Viene più facile trovare una somiglianza tra i Bleus e il Psg grazie ai vari giocatori che ne portano i colori. In attacco innanzitutto, con Dembélé, Barcola e Doué molto presenti nel gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Touche iniziale, pressing e rigori: è una Francia formato Psg

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