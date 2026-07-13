Nella quarta puntata di questa stagione di Temptation Island, in onda questa sera su Canale 5, si conclude il falò a tre tra le coppie coinvolte. Dopo i primi appuntamenti trasmessi giovedì, il programma prosegue con altri due percorsi. La puntata si concentra sui momenti finali tra i partecipanti e le decisioni che prenderanno al termine delle rispettive esperienze. L'episodio si svolge in prima serata, con le telecamere che riprendono le reazioni e le scelte dei concorrenti.

Dopo i primi appuntamenti trasmessi il giovedì sera, Temptation Island 2026 prosegue di lunedì con la quarta puntata, in onda stasera, in prima serata su Canale 5. Oltre all’esito finale del falò di confronto anticipato tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, ‘disturbato’ dalla presenza della tentatrice Giada, i telespettatori avranno modo di assistere all’inizio del percorso di altre due coppie, ma non mancheranno anche degli importanti aggiornamenti tra Cristian e Soraya e tra Giovanni e Sabrina. Di seguito le anticipazioni. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, ecco come finisce l’atteso falò a tre. Nella puntata di stasera via al percorso di altre due coppie

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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