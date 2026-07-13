Il padre di Riccardo non ha impedito la partenza del figlio, affermando che se non ci fosse spazio alla Fiorentina, non si opporrebbe. La società ha un direttore sportivo di alto livello, come Fabio Paratici, e questo spiega le operazioni di mercato di rilievo messe a segno. I viola hanno acquistato giocatori di livello, grazie anche alla presenza di un dirigente di grande esperienza. La decisione di Riccardo di partire è stata presa senza ostacoli da parte del padre.

La Fiorentina ha un direttore sportivo di grandissimo livello come Fabio Paratici. Per questo i colpi di mercato messi a segno dai viola non mi sorprendono: stiamo parlando di un dirigente di altissimo profilo e, secondo me, questo facilita anche operazioni di un certo calibro. Purtroppo negli ultimi due mesi Riccardo ha dovuto fare i conti con un'ernia molto fastidiosa. Adesso sta bene e sta lavorando per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. L'esclusione dal ritiro? Sono state fatte delle scelte, il calcio è questo. Ora la priorità è ritrovare la migliore condizione possibile. Se alla Fiorentina non ci sarà spazio, cercheremo la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Violanews.com

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© Violanews.com - Sottil, il padre non chiude alla partenza di Riccardo: "Se non c'è spazio alla Fiorentina..."

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