Scontri Usa-Iran | è arichiuso Hormuz…

Dopo un nuovo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, Teheran ha annunciato la riapertura del passaggio nello Stretto di Hormuz. In precedenza, il tratto era stato chiuso a causa di tensioni e scontri tra le forze militari dei due paesi. La riapertura riguarda il transito di navi attraverso lo stretto, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

A seguito del rinnovato fuoco incrociato Usa-Iran Teheran ha annunciato che Hormuz è nuovamente chiuso. D’altronde, non c’era bisogno di un tale annuncio, missili e droni parlano da soli: nessuna nave si azzarderebbe a sfidare la fortuna e le poche navi che vi provassero dovrebbero fare i conti con le compagnie di assicurazione, nessuna delle quali è disposta a coprire i rischi. Siamo tornati al punto di partenza, più o meno, anche se i negoziati sottotraccia continuano. Così il media pakistano Dawn: “Sabato, delegazioni statunitensi e iraniane si trovavano in Oman per colloqui ‘tecnici’, proprio mentre il presidente Donald Trump continuava a pubblicare sui social media messaggi sconclusionati e minacciosi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

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