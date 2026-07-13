scherma domani a roma la conferenza pre mondiale e la partnership fis banca del fucino

Domani a Roma si terrà una conferenza stampa alle 11 presso la sede di Banca del Fucino, dedicata alla presentazione della squadra italiana di scherma per i Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026. Durante l’evento sarà annunciata anche una nuova partnership tra la banca e la Federazione Italiana Scherma.

Martedì 14 luglio alle ore 11, nella sede di Banca del Fucino a Roma, sarà presentata la Nazionale azzurra per i Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026. Nell’occasione sarà illustrato anche il nuovo accordo tra la Banca e la Federazione Italiana Scherma. La scherma azzurra si prepara ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026. Domani, martedì 14 luglio, alle ore 11, presso la sede di Banca del Fucino in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Nazionale italiana. L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare la nuova partnership tra Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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