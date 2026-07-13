Ritmica da sogno a Milano l’Italia conquista quattro medaglie nell’ultima tappa di Coppa del Mondo

A Milano, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, l’Italia ha vinto quattro medaglie. Sofia Raffaeli e Tara Dragas sono salite sul podio, portando a casa le riconoscenze. La competizione si è svolta tra le migliori atlete del circuito internazionale. La manifestazione si è conclusa con l’Italia protagonista, conquistando diverse posizioni sul podio.

Milano – E’ stata una emozionante ultima tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, a Milano. L’Italia ha conquistato quattro super medaglie. A salire sul podio sono state Sofia Raffaeli e Tara Dragas. La Raffaeli ha messo al collo l’argento nel concorso generale e poi l’oro nel cerchio. La Dragas ha ottenuto un bronzo nello stesso concorso generale (con due allori sul podio e tutti azzurri) e poi l’argento nella palla. La prossima competizione saranno i Mondiali in Germania. Foto Simone Ferraro (da www.federginnastica.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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