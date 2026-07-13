risultato storico senza precedenti con under 11 e under 13 sul trono a coronare una stagione perfetta anche a livello senior doppio titolo tricolore per pallamano ferrara a misano

La Pallamano Ferrara ha conquistato due titoli italiani a Misano Adriatico, con under 11 e under 13 che si sono laureate campionesse nazionali. La squadra romagnola ha chiuso così una stagione perfetta anche a livello senior, ottenendo un risultato che non si era mai verificato prima. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il club, che ha visto le proprie giovani atlete salire sul podio più alto in entrambe le categorie.

Si chiude con un risultato storico senza precedenti la spedizione romagnola della Pallamano Ferrara ai campionati nazionali di Misano Adriatico. La società ferrarese, che ha appena celebrato la promozione in Serie A Silver della squadra senior, ha conquistato un clamoroso doppio titolo tricolore, laureandosi Campione d’Italia sia nella categoria Under 11 che nella categoria Under 13 e consacrando il proprio vivaio, che é poi l’asse portante del progetto sportivo, ai vertici assoluti della pallamano giovanile italiana. Percorso perfetto per gli Under 11, guidati in panchina da coach Mattia Marianti, la squadra ha chiuso il torneo da imbattuta con un percorso netto di 8 vittorie su 8 gare disputate e 16 punti totali conquistati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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