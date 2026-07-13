Reiki e Chiesa | quando il dialogo lascia spazio al pregiudizio

Recentemente, alcune dichiarazioni sul Reiki hanno riacceso un dibattito che sembrava superato. La discussione riguarda l'interazione tra questa pratica e le istituzioni religiose, evidenziando tensioni e pregiudizi. La questione si inserisce in un contesto di confronto tra approcci spirituali e credenze religiose, con alcune voci che mettono in dubbio la compatibilità tra le pratiche energetiche e le dottrine religiose.

Ci sono momenti in cui il dialogo dovrebbe prevalere sul giudizio. E invece assistiamo al contrario. In questi giorni alcune dichiarazioni sul Reiki hanno riacceso un dibattito che sembrava appartenere al passato. Leggere che una disciplina orientale, praticata da milioni di persone nel mondo, venga associata al demonio o considerata un pericolo spirituale lascia inevitabilmente perplessi. Scrivo queste righe non solo come giornalista, ma anche come insegnante Master Reiki. Proprio per questo sento il dovere di chiarire cosa sia realmente questa disciplina e, soprattutto, cosa non sia. Il Reiki non è una religione. Non chiede di adorare divinità, non impone dogmi, non invita ad abbandonare la propria fede. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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