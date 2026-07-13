Lucas Digne firmerà per il Paris Saint-Germain. Lo riporta il quotidiano francese 'l'Equipe'. Il terzino sinistro dell'Aston Villa tornerà nella capitale dieci anni dopo aver lasciato il club. Il difensore di 32 anni ha raggiunto un accordo per un contratto triennale con i campioni d'Europa in carica. La firma avverrà dopo i Mondiali. Il giocatore originario di Meaux (Seine-et-Marne) ha una clausola rescissoria inferiore a 10 milioni di euro con i Villans, ma i due club non hanno ancora trovato un accordo sul prezzo del trasferimento. Titolare indiscusso con i Blues fin dall'inizio della fase a eliminazione diretta, lasciando solo 13 minuti di gioco al suo concorrente Théo Hernandez, dovrebbe scendere in campo domani, martedì 14 luglio, nella semifinale dei Mondiali contro la Spagna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Psg, Digne firmerà triennale a fine Mondiale

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