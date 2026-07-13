La Corte d'Appello di Roma ha condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione due ex capi del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e Francesco Bidognetti. La sentenza riguarda le minacce rivolte a figure istituzionali, tra cui un ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e un ex procuratore nazionale antimafia. La decisione ha modificato parzialmente la sentenza di primo grado, confermando le condanne per i due imputati.

La Corte d'Appello di Roma ha riformato in parte la sentenza di primo grado e ha condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione gli ex capi del clan dei Casalesi Antonio Iovine e Francesco Bidognetti. I due erano imputati per minacce aggravate dal metodo mafioso e calunnia nei confronti dei magistrati Raffaele Cantone, oggi procuratore di Salerno, e Federico Cafiero De Raho, attuale deputato del Movimento 5 Stelle. In primo grado erano stati assolti. I giudici hanno inoltre confermato la stessa pena, 5 anni e 6 mesi, per l'avvocato Michele Santonastaso. L'inchiesta riguarda le intimidazioni pronunciate nel 2008 durante un'udienza del processo Spartacus, uno dei procedimenti simbolo contro il clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Processo Spartacus, condannati in appello Iovine e Bidognetti per le minacce a Cantone e Cafiero De Raho

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