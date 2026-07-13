Principesse coordinate anche nell' hairstyling | mamma e figlia royal sfoggiano un' acconciatura coordinata sofisticata e impeccabile

Da iodonna.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il weekend di Wimbledon, Kate Middleton e la figlia Charlotte sono apparse nel Royal box con acconciature coordinate. Entrambe indossavano un semiraccolto morbido e romantico, dal look raffinato e naturale. La somiglianza tra i due hairstyle ha attirato l’attenzione, evidenziando un abbinamento tra mamma e figlia in stile e cura dei dettagli. La scelta di questa pettinatura ha sottolineato l’armonia tra le due, in un momento di grande visibilità pubblica.

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U n raccolto capelli per due: tale madre, tale figlia. Durante il weekend di Wimbledon, Kate Middleton e la principessina Charlotte sono apparse nel Royal box con un hairstyle praticamente identico: un semiraccolto morbido, romantico, dall’eleganza raffinatamente spontanea. Charlotte è una piccola Kate a Wimbledon X Kate Middleton e Charlotte, capelli semi raccolti per due. I capelli delle due Royal girls sono mossi in onde ampie e setose che accompagnano naturalmente le lunghezze, mentre le ciocche frontali sono raccolte con charme, lasciando la fronte scoperta e valorizzando lo sguardo. Il tutto con la consueta raffinatezza discreta che la principessa del Galles sembra aver trasmesso in toto a sua figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

principesse coordinate anche nell hairstyling mamma e figlia royal sfoggiano un acconciatura coordinata sofisticata e impeccabile
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